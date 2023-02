Silvio Berlusconi tentato dal mollare il centrodestra a guida Giorgia Meloni per votare in Lombardia la candidata centrista Letizia Moratti. È questo il retroscena pubblicato questa mattina dal quotidiano Repubblica. Ma a replicare alle illazioni del giornale romano, non certo amico del Cavaliere, ci pensa Licia Ronzulli. Il capogruppo di Forza Italia al Senato rilascia una lunga intervista al giornalista Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano Regionali dell’agenzia Italpress. E le sue sono parole durissime contro Repubblica. Leggi anche: “Troppo a destra”: Berlusconi scarica Meloni

Licia Ronzulli e Silvio Berlusconi

Lo sfogo di Licia Ronzulli contro Repubblica

“Per colpa di Fratelli d’Italia stiamo andando troppo a destra, ma non si vince senza un centro moderato. Fosse per me, in Lombardia voterei Letizia Moratti”. È questo il virgolettato attribuito a Silvio Berlusconi pubblicato da Repubblica. “Le elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio sicuramente hanno un grandissimo valore politico nazionale. – replica decisa Licia Ronzulli – Perché sono le due regioni più popolose d’Italia, la locomotiva d’Italia. E in Lombardia Silvio Berlusconi è assolutamente in prima linea nel sostenere Attilio Fontana”.

“C’è stata la volontà di orientare il voto. – Licia Ronzulli punta ancora il dito contro il quotidiano progressista – L’articolo mi preoccupa molto: è un tentativo maldestro di provare a rompere il centrodestra a sette giorni dal voto. Spero davvero che non ci sia stata la volontà di qualcuno di dare una polpetta avvelenata al giornale per cercare di andare a rosicchiare qualche voto nel nostro elettorato. Al contrario, Silvio Berlusconi è molto deluso da Letizia Moratti, perché la considera una traditrice, perché ha avuto tutto dal centrodestra, a cominciare dalla poltrona in Rai”.

“Silvio Berlusconi non voterà Letizia Moratti”

“Il Covid ha messo in luce delle criticità anche in Regione Lombardia. – prosegue poi la fedelissima berlusconiana parlando della gestione della sanità nella Regione – Soprattutto per quanto riguarda gli interventi sui pazienti oncologici. La Regione deve tornare a non avere liste d’attesa, esattamente come prima del Covid. Motivo per cui bisognerà investire sulla medicina territoriale e sulle case di prossimità. Bisogna intervenire anche sul numero chiuso a Medicina e sul blocco delle scuole di specializzazione”.

“Forza Italia è da sempre una forza moderata che ha fatto del dialogo, del confronto e dell’ascolto la sua forza. Sarà sempre il baricentro e il collante di questa coalizione. – rivendica poi con orgoglio Licia Ronzulli – Non siamo un partito unico, ma siamo una coalizione. Dobbiamo continuare a lavorare per mantenere l’identità di ogni singolo partito, perché altrimenti saremmo un amalgama. Invece è giusto continuare ad avere ognuno i propri valori, sapendo sempre che poi si fa una sintesi. Questo è il valore della coalizione: dialogare pur avendo sensibilità diverse, arrivando sempre comunque a una voce sola”, conclude.

Leggi anche: La Russa bacchetta Licia Ronzulli: “Una cosa mai vista”