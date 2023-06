Rilevato terremoto in provincia di Genova. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7, rilevata dall’Ingv nell’ambito della provincia di Genova, ha suscitato l’attenzione dei ricercatori. L’evento sismico, avvenuto precisamente alle ore 6.45, è stato localizzato a una profondità di 6 km, in prossimità dei comuni di Rezzoaglio e Santo Stefano d’Aveto, senza causare danni significativi ma comunque osservato con grande cautela.

Scossa di magnitudo 2.7, terremoto in provincia di Genova

