Liliana Resinovich è la donna scomparsa a Trieste il 14 dicembre del 2021 e ritrovata poi morta il 5 gennaio del 2022. Al momento però restano ancora un mistero i particolari della sua fine su cui gli inquirenti da due anni cercano di fare luce. Ma finalmente arriva un colpo di scena perché, durante l’ultima puntata, la trasmissione di Rai 3 ‘Chi l’ha visto?’ presenta una ricostruzione dei fatti che non coincide con quella formulata da chi sta indagando.

Leggi anche: Liliana Resinovich, riesumato corpo: la reazione del marito Sebastiano

Leggi anche: Liliana Resinovich: spuntano i testimoni, cosa è successo poco lontano dal cadavere

“La morte di Liliana Resinovich. – si legge in un post pubblicato su Facebook dalla trasmissione di Rai 3 subito dopo la puntata di mercoledì 7 febbraio – Come mai non incrociò l’amica? Nelle immagini mostrate a ‘Chi l’ha visto?’, il giorno della scomparsa l’amica viene ripresa dalle stesse telecamere a 1 minuto e 39 secondi di distanza. Andavano nella stessa direzione, dopo che lei ha buttato la spazzatura. ‘Io camminavo più veloce, strano che non l’abbia raggiunta’. Salì sull’auto di qualcuno?”.

La ricostruzione di ‘Chi l’ha visto?’

Insomma, secondo ‘Chi l’ha visto?’, sarebbe stato impossibile per l’amica Gabriella non incrociare Liliana su quella strada molto stretta. Durante la puntata, infatti, sono stati mandati in onda alcuni video in cui si vede Liliana Resinovich che alle 8:43 arriva da casa sua, getta l’immondizia nei cassonetti della differenziata in modo accurato e imbocca via San Cilino. Circa due minuti dopo arriva dalla stessa strada anche Gabriella che percorre la stessa strada con passo più veloce.

Se così fosse, Gabriella avrebbe dovuto raggiungere Liliana, oppure la avrebbe vista se si fosse fermata a parlare con qualcuno. Infatti Sergio, il fratello di Liliana, e il suo avvocato Nicodemo Gentile, presenti entrambi nello studio di ‘Chi l’ha visto?’, si dicono certi che la donna ripresa alle 8:50 dalla telecamera di un autobus mentre attraversa la strada, non sia la Resinovich, come invece sostengono gli inquirenti.

Leggi anche: Omicidio Riva del Garda, il figlio della donna confessa dopo ore di l’interrogatorio