Il neonato di sei settimane abbandonato completamente nudo domenica scorsa è risultato positivo alla cocaina. Il piccolo è stato trovato da alcuni impiegati pubblici in servizio nella zona industriale di Vénissieux, nei pressi di Lione, in Francia. Il bambino è stato salvato miracolosamente dopo una corsa al vicino ospedale di Bron. Oggi però la terribile scoperta. I genitori, che sono stati rintracciati, hanno una storia di tossicodipendenza alle spalle.

I risultati delle analisi

Gli esami sul neonato, che per fortuna è stato salvato in tempo e non è in pericolo di vita, hanno però rivelato positività alla cocaina. Le indagini degli inquirenti hanno portato all’arresto dei genitori. Si tratta di un uomo di 50 anni e di una donna di 25. Entrambi sono senza fissa dimora e sono noti alla polizia per i loro problemi di tossicodipendenza. La coppia ha negato di aver maltrattato il figlio, sostenendo che l’abbandono è avvenuto in seguito a una lite tra di loro.

Il piccolo ha beneficiato di un provvedimento di collocamento temporaneo. Gli inquirenti ritengono che la positività alla cocaina possa derivare da un’assunzione accidentale attraverso l’allattamento materno.

