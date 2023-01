È morta a soli 64 anni Lisa Loring. L’attrice era diventata nota in tutto il mondo per aver interpretato il personaggio di Mercoledì Addams nelle tre stagioni della serie andate in onda tra il 1964 e il 1966. A dare per prima la tragica notizia è stata l’amica Laurie Jacobson con un commosso post pubblicato sulla sua pagina Facebook. A portarsi via la Loring, secondo quanto riferiscono i suoi familiari, sarebbe stato un ictus causato dal fumo e da altri vizi che la donna aveva.

Morta Lisa Loring, l’interprete di Mercoledì Addams

Il post dell’amica conferma che Lisa Loring è morta

“Con grande tristezza segnalo la morte della nostra amica Lisa Loring. – questo il post pubblicato su Facebook da Laurie Jakobson – Quattro giorni fa ha avuto un grave ictus causato dal fumo e dalla pressione alta. Era stata attaccata al respiratore per tre giorni. Ieri la sua famiglia ha preso la difficile decisione di rimuoverlo ed è morta ieri sera. Lei è incastonata nell’arazzo che è cultura pop. E nei nostri cuori sempre come Mercoledì Addams. – ricorda l’amica – Bella, gentile, una mamma amorevole, l’eredità di Lisa nel mondo dell’intrattenimento è enorme. E l’eredità per la sua famiglia e i suoi amici, una ricchezza di umorismo, affetto e amore giocherà a lungo nei nostri ricordi. RIP, Lisa. Dannazione, ragazza…Eri molto divertente”, conclude.

Famosa grazie al ruolo di Mercoledì Addams

Tornando alla sua carriera da attrice, Lisa Loring deve tutta la sua fortuna e la sua notorietà al ruolo di Mercoledì Addams che interpretò per tre stagioni nella prima serie dedicata alla famiglia di ‘mostri’, quella di grande successo andata in onda negli anni ‘60. La notizia fa ancora più scalpore se si tiene conto che, proprio nei mesi scorsi, è uscita una nuova serie proprio con protagonista l’enigmatica e misteriosa Mercoledì Addams.

Dopo l’esperienza recitativa con gli Addams, Lisa Loring aveva però deciso di ritirarsi dalle scene, se si eccettua la sua apparizione in alcuni telefilm della fine degli anni ‘70 come Fantasilandia e Barnaby Jones. La sua vita privata è stata invece costellata da eventi negativi. Si sposò a soli 15 anni con Farrell Founberg, partorì anche una bambina ma il matrimonio durò solo un anno. Poi nel 1981 arriva un secondo matrimonio con l’attore Doug Stevenson, terminato un anno dopo con un’altra figlia a cui badare. Il terzo matrimonio arriva nel 1987 con l’attore a luci rosse Jerry Butler e dura fino al 1992. Quarta e ultima cerimonia nuziale con Graham Rich nel 2003. Ma anche in questo caso il divorzio arrivò nel 2014.

