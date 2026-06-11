L’Italia controcorrente sul riarmo europeo

Mentre gran parte dell’Europa accelera sul rafforzamento della difesa e sull’aumento delle spese militari, l’Italia continua a distinguersi per una posizione molto più prudente. È quanto emerge da una serie di studi e analisi pubblicati nelle ultime settimane che fotografano un Paese profondamente diverso rispetto a molte altre nazioni europee sul tema della sicurezza e degli investimenti militari.

La questione non riguarda soltanto la politica o i rapporti con la Nato. Tocca un tema molto più ampio: il modo in cui gli italiani percepiscono le priorità dello Stato in una fase caratterizzata da crescita economica debole, pressione fiscale elevata, crisi del sistema sanitario e difficoltà strutturali che continuano a limitare la competitività del Paese.

Proprio per questo il dibattito sulle spese militari è diventato uno dei terreni più divisivi della politica italiana ed europea.

L’Italia è un caso unico in Europa

Secondo una recente ricerca dell’European Council on Foreign Relations, l’Italia rappresenta un’eccezione nel panorama continentale. Tra i quindici Paesi europei analizzati, è infatti l’unico nel quale una netta maggioranza dei cittadini si dichiara contraria a un aumento delle spese militari.

Il dato è particolarmente significativo perché arriva in un momento in cui quasi tutti i governi europei stanno incrementando i propri bilanci per la difesa. La guerra in Ucraina, il deterioramento delle relazioni con la Russia, le tensioni nel Medio Oriente e le crescenti incertezze sul ruolo futuro degli Stati Uniti nella sicurezza europea hanno spinto molte capitali ad accelerare i programmi di riarmo.

In Italia, però, il consenso popolare continua a muoversi in direzione opposta.

Una larga parte dell’opinione pubblica ritiene infatti che le risorse pubbliche debbano essere destinate prioritariamente a sanità, pensioni, istruzione, infrastrutture e sostegno alle famiglie piuttosto che all’acquisto di armamenti o all’espansione delle capacità militari.

Quanto spende oggi l’Italia per la difesa

Nel 2024 la spesa militare italiana si è attestata attorno all’1,5% del Prodotto interno lordo, un valore ancora inferiore rispetto al famoso obiettivo del 2% richiesto dalla Nato ai Paesi membri.

Per anni l’Italia è stata considerata uno degli alleati meno propensi ad aumentare gli investimenti nella difesa. Negli ultimi tempi il governo ha avviato un percorso di crescita graduale delle risorse destinate alle forze armate, ma il divario rispetto agli obiettivi fissati dall’Alleanza Atlantica rimane significativo.

Il problema è che il dibattito internazionale si è nel frattempo spostato ancora più avanti.

All’interno della Nato si discute ormai della possibilità di arrivare nei prossimi anni a livelli di spesa superiori al 3% del PIL, soprattutto per i Paesi europei che intendono ridurre la propria dipendenza dalla protezione americana.

Si tratta di una prospettiva che, se applicata all’Italia, comporterebbe investimenti aggiuntivi per decine di miliardi di euro ogni anno.

L’Europa accelera sul riarmo

Negli ultimi anni l’Unione Europea ha progressivamente modificato il proprio approccio alla difesa.

Per decenni Bruxelles aveva lasciato quasi interamente la questione militare nelle mani dei singoli Stati e della Nato. Oggi, invece, la situazione appare diversa.

Le istituzioni europee stanno promuovendo nuovi programmi di cooperazione industriale, investimenti nella produzione di armamenti, sviluppo tecnologico e rafforzamento delle capacità strategiche comuni.

Il cosiddetto piano di riarmo europeo, spesso indicato con l’espressione “ReArm Europe”, punta a creare una maggiore autonomia strategica del continente e a rafforzare l’industria europea della difesa.

Dietro questa scelta c’è una valutazione molto precisa: l’Europa non può più permettersi di dipendere completamente dagli Stati Uniti per la propria sicurezza.

Una politica italiana profondamente divisa

Anche i partiti italiani si trovano in una posizione tutt’altro che uniforme.

Fratelli d’Italia e Forza Italia sostengono generalmente la necessità di rafforzare le capacità difensive europee e di rispettare gli impegni assunti nell’ambito della Nato.

Più articolata la posizione della Lega, che negli anni ha alternato sostegno alla difesa nazionale e critiche verso alcune strategie europee.

Sul fronte opposto si collocano il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e altre forze della sinistra radicale, che contestano apertamente l’idea di un aumento generalizzato delle spese militari.

Anche il Partito Democratico presenta sensibilità differenti al proprio interno. Una parte della dirigenza sostiene la necessità di rafforzare la sicurezza europea, mentre altre componenti esprimono maggiore prudenza rispetto ai programmi di riarmo.

Il risultato è un quadro politico estremamente frammentato, nel quale nessuna posizione riesce a imporsi in modo netto.

La questione economica dietro il dibattito

Ridurre il tema delle spese militari a una semplice contrapposizione ideologica sarebbe però un errore.

La questione ha infatti una dimensione economica molto rilevante.

Da un lato, gli investimenti nella difesa possono generare innovazione tecnologica, occupazione qualificata e sviluppo industriale. Settori come aerospazio, elettronica avanzata, cybersicurezza e cantieristica militare rappresentano comparti strategici ad alto valore aggiunto.

Dall’altro lato, ogni euro destinato alla difesa è un euro che non può essere impiegato altrove.

È proprio questo il nodo centrale del dibattito italiano.

In un Paese caratterizzato da una crescita economica modesta, da un debito pubblico superiore ai 3.000 miliardi di euro e da un sistema sanitario che continua a mostrare criticità crescenti, molti cittadini si chiedono se l’aumento della spesa militare rappresenti davvero la priorità più urgente.

Una questione che riguarda il futuro dell’Europa

La discussione sulle spese militari non riguarda soltanto i bilanci pubblici.

Dietro il confronto emerge una domanda molto più ampia: quale ruolo vuole avere l’Europa nel nuovo ordine internazionale?

La guerra in Ucraina ha mostrato quanto la sicurezza continui a essere una componente fondamentale della politica internazionale. Allo stesso tempo, la crescente competizione tra Stati Uniti e Cina e le tensioni che attraversano il Medio Oriente stanno spingendo l’Europa a ridefinire la propria posizione strategica.

In questo scenario, il dibattito italiano appare particolarmente interessante perché mette in evidenza una differenza di sensibilità rispetto ad altri Paesi europei.

Mentre molte nazioni considerano il riarmo una necessità quasi inevitabile, gli italiani continuano a interrogarsi soprattutto sui costi economici e sociali di questa scelta.

Un bivio globale

L’Italia si trova oggi davanti a un bivio che riguarda non soltanto la politica della difesa, ma il modello stesso di sviluppo del Paese.

Da una parte vi sono le pressioni internazionali che spingono verso un rafforzamento delle capacità militari europee. Dall’altra vi è un’opinione pubblica che continua a vedere nella sanità, nel welfare, nelle infrastrutture e nella crescita economica le vere priorità nazionali.

La distanza tra queste due visioni rappresenta uno degli elementi più significativi del dibattito politico contemporaneo.

Ed è probabilmente destinata a diventare ancora più evidente nei prossimi anni, quando l’Europa dovrà decidere fino a che punto spingersi sulla strada del riarmo e quanto gli Stati membri saranno disposti a investire per sostenerlo.