La tensione è salita alle stelle nello studio di Piazzapulita durante l’ultima puntata del tanto seguito talk show di Corrado Formigli. A protagonisti di un infuocato confronto sono stati il professore della Luiss Alessandro Orsini e la giornalista del Corriere della Sera Tonia Mastrobuoni, con al centro della loro discussione la controversa guerra in Ucraina.

“Trump non è l’uomo della pace, lui gestisce la sconfitta strategica della Nato.” “Putin potrebbe annientare l’Italia in un attimo, non abbiamo difesa aerea.” Queste sono alcune delle dichiarazioni rilasciate da Orsini che hanno fatto sobbalzare la Mastrobuoni dalla sua sedia. Al che, la giornalista ha ribattuto con forza: “La sua è solo una deduzione, nessuna fonte conferma che Putin non attaccherà mai l’Ucraina”.

Il video dello scontro a Piazzapulita

“Forse lei non comprende il lavoro accademico, ma non posso spiegarle tutto in pochi secondi. Magari potrebbe leggere qualche libro,” ha replicato Orsini con tono pungente. “L’arroganza non risolve alcun problema, risponda alla semplice domanda che le ho posto. Non sta rispondendo,” lo ha pressato la Mastrobuoni, insistendo con determinazione.

Scontro a Piazzapulita tra Alessandro Orsini e Tonia Mastrobuoni: “Deve stare un po’ calma”, “E lei meno arrogante”.#piazzapulita https://t.co/zslZGN5ZEP — La7 (@La7tv) March 20, 2025

“Credo che lei debba rilassarsi un po’, giusto ad occhio,” ha scherzato Orsini con un tono ironico. “E lei potrebbe essere meno arrogante,” ha ribattuto la Mastrobuoni, visibilmente infastidita. Ma Orsini non ha resistito al compromesso: “Più di lei è difficile, a dir poco”.