Lite per molestie alla figlia, uomo ucciso a coltellate nel novarese

Un uomo di 46 anni è morto oggi pomeriggio presso l’Ospedale Maggiore di Novara, dopo essere stato colpito con un coltello o un altro strumento da taglio durante una lite in strada. L’omicidio è avvenuto in un quartiere di edilizia popolare di Oleggio, un paese della provincia di Novara, e la vittima abitava in un altro paese della stessa provincia.



Secondo quanto riferito dalla Stampa, l’uomo sarebbe intervenuto per difendere la figlia, vittima di molestie nei giorni precedenti. Il presunto omicida, un 65enne con precedenti penali, è stato fermato dai Carabinieri della stazione locale e del comando provinciale di Novara, che stanno indagando sul movente dell’aggressione.



I militari stanno sentendo le testimonianze dei parenti e dei vicini di casa dell’omicida, mentre in parallelo continuano le ricerche dell’arma usata per il ferimento mortale. Al momento, non sono disponibili ulteriori informazioni sull’accaduto.