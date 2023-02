L’Onu condanna la Russia: “Viola ogni diritto”

Il Consiglio di sicurezza dell’Onu condanna la Russia per la guerra in Ucraina. “L’invasione russa dell’Ucraina è una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale”: ha ribadito il segretario generale Antonio Guterres aprendo il Consiglio di Sicurezza.

Ad un anno preciso dall’invasione, l’ONU a si schiera ancora al fianco degli aggredito contro gli aggressori. “Gli scopi e i principi della Carta Onu non sono una questione di convenienza, non sono solo parole, ma sono al centro di ciò che siamo e riflettono la missione guida delle Nazioni Unite” ha aggiunto, ricordando che un anno fa aveva chiesto di dare una possibilità alla pace.

“Ma la pace non ha avuto possibilità” conclude. E non le ha avute per responsabilità della Russia di Putin.