Loredana Bertè sta male, il drammatico annuncio dello staff: “Deve essere operata d’urgenza”

C’è forte preoccupazione tra i numerosi fan di Loredana Bertè dopo l’annuncio pubblicato su Instagram dallo staff della cantautrice di origini calabresi. La Bertè, classe 1950 e oggi quasi 73enne, dovrà infatti essere operata d’urgenza. I suoi collaboratori non specificano quale sia il problema di salute che ha costretto i medici a stringere i tempi per decidere di operarla. Per questo l’apprensione continua a montare sui social. Anche perché il suo tour è stato precipitosamente annullato.

Loredana Bertè operata d’urgenza

“È con estremo rammarico che dobbiamo comunicarvi che Loredana, dopo una visita chirurgica specialistica di controllo fatta in data odierna, dovrà sottoporsi ad un intervento abbastanza urgente nei prossimi giorni. – scrivono i membri del suo staff su Instagram spiegando che Loredana Bertè dovrà essere operata d’urgenza – La prognosi definitiva sarà determinata nel post operatorio. Motivo per il quale è stato deciso di rinviare il tour al prossimo autunno/inverno o primavera 2024 (questo in base alle disponibilità dei teatri e gli impegni dell’artista)”.

“L’artista non è in pericolo di vita e ce l’ha messa tutta per essere con voi. – lo staff di Loredana Bertè prova così a rassicurare i fan – Ma il dolore fisico è troppo forte e non le consente tutti gli sforzi inerenti viaggi e concerti. Spera di rivedervi presto, più in forma di prima. Infatti non è esclusa la possibilità di un tour estivo. Quanto prima saranno annunciate le nuove date, i biglietti acquistati saranno validi per i prossimi concerti, ma chi vuole potrà chiederne il rimborso attraverso lo stesso circuito utilizzato per l’acquisto. Fate un grosso in bocca al lupo alla vostra tigre. Un caro saluto”, si conclude così il post.