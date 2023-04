Lorella Cuccarini, il presunto coming out della figlia Chiara Capitta fa discutere

Chiara Capitta è il capitano della Roma femminile di calcio. Ma è anche nota per essere la figlia della ex showgirl Lorella Cuccarini. Nelle ultime ore si è scatenata una bufera social dopo le frasi scritte su Instagram dalla ragazza. Rispondendo ad alcune domande dei fan sulle sue tendenze sessuali, infatti, la Capitta ha fornito una risposta ambigua che però lascia intendere che potrebbe essere omosessuale o bisessuale. Per questo motivo in molti si stanno chiedendo se il suo sia stato un vero coming out.

Il presunto coming out di Chiara Capitta, figlia di Lorella Cuccarini

“Hai mai provato sentimenti per una persona del tuo stesso sesso?”, “Sei etero?”, “Sei mai uscita con una ragazza?”. Sono queste le tre domande scomode che i fan hanno rivolto su Instagram a Chiara Capitta. La figlia di Lorella Cuccarini decide di rispondere con una sola emblematica frase: “Non ho mai amato le etichette. Una persona mi interessa per com’è, indipendentemente dal genere. In generale, potrei innamorarmi di un ragazzo così come di una ragazza”. Non un vero e proprio coming out, anche se poco ci manca.

Non tutti dunque sono convinti che sia stato un vero coming out quello della Capitta, che è anche social media manager, content creator e cura i profili della mamma Lorella Cuccarini. “È da un anno ormai che aiuto mia mamma con la gestione dei social e devo dire che mi diverte tantissimo. – ha raccontato una volta ospite di Verissimo – Ogni volta è una scusa per fare un po’ le pazze e per cantare in macchina a squarciagola”.