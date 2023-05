Il comico e volto televisivo Luca Bizzarri ha commentato il recente addio del presentatore Fabio Fazio alla Rai, che dopo 40 anni di esperienza si trasferirà alla rete privata Discovery. Nel suo intervento, Bizzarri ha espresso la sua opinione sul peso della notizia per il mondo della televisione italiana e ha criticato il politico Matteo Salvini per il suo commento di “Belli ciao” alla notizia dell’addio di Fazio e della storica partner di trasmissione Luciana Littizzetto.



Bizzarri ha affermato che il passaggio di Fazio a Discovery “accende” una rete in più nella generalista, ma rappresenta uno svantaggio per le altre reti, compresa la Rai. Inoltre, ha sottolineato che chi scrive “Belli ciao” non ha capito nulla della situazione, guadagnando solo la televisione e perdendo la Rai.



L’attore genovese ha anche commentato l’atteggiamento dei detrattori di Fazio, definendoli “picchiatelli” che godono perché uno che sa fare il suo mestiere andrà a farlo da un’altra parte, danneggiando probabilmente l’azienda pubblica a favore di una privata e straniera. Secondo Bizzarri, i difensori della nazione non sono altro che pirla che fanno più danni degli stronzi.



Bizzarri, noto per le sue copertine satiriche su La7, ha subito un trattamento analogo a quello di Fazio nella sua città, quando il sindaco di Genova Marco Bucci non ha rinnovato la sua nomina da presidente della Fondazione per la cultura di Palazzo Ducale, nonostante i successi di mostre e gestione dell’ente culturale, per accontentare i mal di pancia della politica, Lega in testa.



In conclusione, Bizzarri ha espresso la sua solidarietà per Fazio e ha sottolineato l’importanza di un giornalismo libero e indipendente, senza subire le pressioni della politica. La sua presa di posizione ha sollevato un dibattito sui social network, con molti utenti che hanno espresso il loro supporto alle parole del comico.