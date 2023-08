Luca, prima il Papa e poi la morte. È choc

Venerdì pomeriggio è deceduto all’ospedale San Gerardo di Monza Luca Re Sartù, un giovane di 24 anni originario di Marnate, in provincia di Varese. Il ragazzo era arrivato in condizioni critiche dopo essere stato ricoverato a Castellanza mercoledì sera.



Luca aveva partecipato alla Giornata mondiale della Gioventù in Portogallo dall’1 al 6 agosto assieme ad un gruppo di giovani provenienti dall’oratorio San Luigi di Marnate, cittadina del Varesotto con 8 mila abitanti situata nella Valle Olona.



Maria Elisabetta Galli, sindaca di Marnate e amica della famiglia Re Sartù, ha ricostruito gli eventi: dopo la conclusione della manifestazione, il gruppo ha deciso di prolungare il soggiorno in un campeggio sull’oceano. È stato in quel contesto che Luca, giovane dal fisico atletico, ha manifestato i primi sintomi di malessere. Inizialmente, i sintomi sono stati sottovalutati dai medici portoghesi, ma al suo ritorno in Italia la situazione è rapidamente peggiorata, culminando nel tragico esito.



L’autopsia diagnostica è stata disposta per stabilire con precisione le cause del decesso. Si ipotizza che possa essersi trattato di una grave infezione.



Luca era una figura ben nota e amata nella sua città. Era uno dei giovani più attivi dell’oratorio, dove era nata l’idea del viaggio spirituale in Portogallo. Il parroco di Marnate, don Alberto Dell’Acqua, attualmente in missione in Camerun, ha espresso il suo cordoglio attraverso i social media, sottolineando il legame profondo del ragazzo con la comunità religiosa.



L’intera cittadina di Marnate è sconvolta dalla tragica notizia. La sindaca Galli, riflettendo il sentimento della comunità, chiede “silenzio e compostezza”, esortando al rispetto della sofferenza della famiglia in questo difficile momento.