Lucia Taormina, 66 anni, stroncata dalle ustioni per l’esplosione della moka

Tragico incidente domestico per Lucia Taormina, insegante in pensione di 66 anni. Si

stava preparando il caffè con una moka come tutte le mattine, quando un’esplosione l’ha colpita. Le ustioni non le hanno lasciato scampo e la donna è morta dopo 24 ore.

L’incidente

La donna viveva nella sua casa di Borgetto, in provincia di Palermo. Subito dopo l’esplosione della moka, la 66enne è stata ricoverata in terapia intensiva a causa delle ustioni. Era arrivata in ospedale in condizioni disperate, ed è morta 24 ore più tardi, lo scorso giovedì. La vittima ha riportato ustioni di secondo e terzo grado sul 90% del corpo. Oggi, 6 aprile, ci saranno i funerali.

Lucia ha insegnato soprattutto all’istituto comprensivo Privitera Polizzi ed era andata in pensione due anni fa. “Con tristezza e profondo dispiacere – si legge in una nota della dirigenza del Privitera Polizzi -, la comunità scolastica dell’istituto comprensivo si unisce al dolore dei familiari per la tragica scomparsa della nostra cara insegnante”.