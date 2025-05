Luciana Littizzetto si scatena su Papa Prevost: esagera da Fazio (VIDEO)

L’elezione di Papa Robert Francis Prevost, il primo Papa americano, ha attirato l’attenzione del mondo intero, incluso il programma Che Tempo Che Fa. Durante la trasmissione, Luciana Littizzetto ha accolto il nuovo Pontefice con una “letterina” che unisce ironia e spunti di riflessione.

Affiancata da Fabio Fazio, la Littizzetto ha dato il benvenuto a Papa Prevost, ribattezzato “il Papa supereroe”, con il suo tipico umorismo. Ma quali commenti ha riservato al nuovo leader spirituale?

La “letterina” di Littizzetto a Papa Prevost

“Hai già dimostrato di saper comunicare con la gente”, ha affermato, citando una frase di Batman che il Papa ha fatto sua: “Il male non prevarrà”. Un segnale che il nuovo Papa intende portare un linguaggio moderno nella Chiesa. “Oggi un Papa deve essere un supereroe, oltre che un santo”, ha aggiunto Littizzetto, sottolineando le sfide che il nuovo Pontefice dovrà affrontare.

Luciana Littizzetto ha inoltre invitato Papa Prevost a partecipare a Che Tempo Che Fa. “Hai già tanti amici qui, vieni a trovarci, anche solo per due parole”, ha detto. Un invito scherzoso che però riflette il desiderio di mantenere aperto il dialogo tra la Chiesa e il pubblico televisivo, in linea con l’approccio di Papa Francesco.

Il messaggio incisivo di Papa Prevost

Le parole iniziali del nuovo Papa hanno colpito per la loro intensità: “La pace sia con tutti voi! Questa è la pace di Cristo risorto, una pace disarmata e disarmante, umile e perseverante. Dio vi ama tutti e il male non prevarrà”. Un discorso che intreccia spiritualità e concretezza, delineando le linee guida del suo pontificato in un mondo complesso.

Durante il Regina Coeli, Papa Prevost ha rivolto un appello accorato per la pace a Gaza, chiedendo il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi: “Mai più la guerra”. Parole che risuonano con forza in un contesto geopolitico instabile, sottolineando l’impegno del nuovo Papa per la giustizia e la pace nel mondo.