Nel consueto show domenicale Che tempo che fa del 16 marzo, l’insostituibile Luciana Littizzetto ha portato sul palco un nuovo spunto di ironia, questa volta prendendo di mira il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Tra riferimenti a voci che circolano in settimana sul suo rifiuto di un incontro con Elon Musk, Littizzetto ha colto l’occasione per satirizzare sulla presunta agenda presidenziale: “Al Quirinale non si occupano di fare contratti per servizi.”

L’ironia sulla politica: Meloni e Salvini obiettivo satirico

Nella sua rappresentazione della giornata-tipo all’interno del Quirinale, Littizzetto non ha risparmiato nessuno, dai volti più noti della politica italiana ai leader di partito. In particolare, su Giorgia Meloni, la comica ha scherzato: “Nel pomeriggio, in agenda appare Meloni nei dintorni del Quirinale. Mattarella decide di ritirarsi ripetutamente in bagno fino a che lei se ne va.” Il pubblico in studio ha accolto la serie di freddure con risate e applausi, visibilmente condivise anche da Fabio Fazio. Anche Matteo Salvini è stato bersaglio dello scherzoso monologo, mantenendo il tono sarcastico.

Opinioni divise tra gli utenti digitali

Sebbene in passato la pungente ironia di Littizzetto trovasse ampio consenso unanime, stavolta le reazioni del pubblico si sono rivelate più disparate. Sui social, vari utenti hanno manifestato disappunto, chiedendosi: “Sempre le stesse battute?” e “Solo volgarità fine a sé stessa.” La reiterazione dell’attacco verso bersagli politici noti sembra aver stancato diversi spettatori, sollevando critiche sull’originalità e incisività della comica.