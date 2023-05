Lutto a MasterChef, addio al famoso giudice

Il mondo della gastronomia e della televisione australiana è in lutto per la scomparsa di Jock Zonfrillo, celebre chef giudice di MasterChef Australia. Zonfrillo è morto ieri, 30 aprile 2023, a Melbourne all’età di 46 anni, a poche ore dalla messa in onda della nuova stagione dello show. L’emittente Network 10 ha deciso di congelare la programmazione, in segno di rispetto per il giudice.



Al momento non sono state rese note le cause della morte di Zonfrillo, originario di Glasgow in Scozia, che era entrato a far parte della giuria di MasterChef Australia nel 2019. Lo chef avrebbe dovuto aprire la stagione 2023 accanto allo chef britannico Jamie Oliver.



La carriera di Zonfrillo iniziò nel Regno Unito, dove lavorò con lo chef Marco Pierre White, per poi trasferirsi in Australia nel 1999. Qui aprì diversi ristoranti tra Sydney e Adelaide, prima di diventare un volto noto della televisione australiana.



Nel corso della sua carriera, Zonfrillo ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui il premio come miglior chef dell’anno ai National Restaurant Awards del 2018. Nel 2020 ha inoltre fondato la sua organizzazione benefica, The Orana Foundation, che si occupa di tutelare e promuovere la cultura culinaria delle comunità indigene dell’Australia.



Nella sua autobiografia intitolata ‘Last Shot’, pubblicata nel 2021, Zonfrillo aveva parlato apertamente del suo passato di tossicodipendenza, ammettendo di aver provato l’eroina da giovane e di aver continuato a fare uso di stupefacenti negli anni successivi.



La notizia della morte di Zonfrillo ha suscitato un grande cordoglio in Australia e nel mondo della cucina internazionale, con molti colleghi e amici che hanno espresso la loro tristezza sui social media. MasterChef Australia ha dichiarato che Zonfrillo “resta per sempre un membro della famiglia di MasterChef”.