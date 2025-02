Lutto nel calcio, addio al grande campione. Ha fatto la storia della serie A

L’ex calciatore Giacomo Fornaciari, noto per la sua partecipazione al celebre “Zemanlandia” del Foggia allenato da Zdeněk Zeman, è scomparso all’età di 58 anni. La notizia della sua morte è stata diffusa dalla famiglia attraverso un comunicato ufficiale.

Fornaciari, nato a Reggio Emilia nel 1967, ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili della Reggiana, per poi approdare al Foggia nel 1989. Durante la sua permanenza nella squadra pugliese, ha contribuito in modo significativo alla promozione in Serie A nella stagione 1990-1991, diventando uno dei protagonisti dell’era soprannominata “Zemanlandia” per il gioco offensivo e spettacolare proposto dall’allenatore ceco.

Dopo l’esperienza con il Foggia, Fornaciari ha militato in diverse squadre italiane, tra cui il Pescara, il Cosenza e il Modena, prima di ritirarsi dal calcio giocato nel 2001. Successivamente, ha intrapreso la carriera di allenatore, guidando formazioni dilettantistiche e giovanili.

La scomparsa di Fornaciari ha suscitato profonda commozione nel mondo del calcio. Numerosi ex compagni di squadra, allenatori e tifosi hanno espresso il loro cordoglio sui social media, ricordando non solo le sue doti calcistiche, ma anche le qualità umane che lo contraddistinguevano.

I funerali si svolgeranno in forma privata, come desiderato dalla famiglia. In questo momento di dolore, il pensiero va ai suoi cari, ai quali vanno le più sentite condoglianze.