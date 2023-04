Lutto nel cinema, morto attore de La Passione di Cristo di Mel Gibson. E non solo…

L’attore Christo Jivkov è morto all’età di 48 anni a causa di un tumore. È noto soprattutto per aver interpretato l’apostolo Giovanni nel film La Passione di Cristo di Mel Gibson. Nato a Sofia nel 1975, Jivkov si è diplomato all’Accademia Bulgara di Cinema e Teatro, dove si è specializzato in regia cinematografica con un documentario su Cinecittà e il cinema italiano.



La sua carriera cinematografica è iniziata con il ruolo del condottiero Giovanni delle Bande Nere nel film Il mestiere delle armi di Ermanno Olmi nel 2001, per il quale ha ricevuto numerosi premi. Nel 2004, Jivkov è stato scelto da Mel Gibson per interpretare l’apostolo Giovanni ne La Passione di Cristo, un ruolo che gli ha permesso di raggiungere la massima notorietà.

Jivkov ha anche recitato in altri film di successo, tra cui In memoria di me di Saverio Costanzo, presentato al Festival di Berlino nel 2007, e Fly Light di Roberto Lippolis, in cui ha recitato insieme a Maria Grazia Cucinotta nel 2009.



La morte prematura di Christo Jivkov ha scosso la comunità cinematografica e gli amici dell’attore, tra cui Maria Grazia Cucinotta, che gli ha reso omaggio sui social media. La sua carriera è stata breve ma intensa e ha lasciato un segno nel cinema mondiale. La sua perdita è una triste notizia per tutti coloro che amano il cinema.