Il celebre attore, cantante e illustratore israeliano Chaim Topol è morto all’età di 87 anni. Il presidente israeliano Isaac Herzog lo ha descritto come “uno dei giganti della cultura israeliana”.

Noto per la sua performance nel film del 1971 Il violinista sul tetto che gli è valso una nomination all’Oscar, Topol ha anche recitato in altre famose pellicole come Flash Gordon, Follow Me e il film di James Bond For Your Eyes Only. Herzog ha elogiato il talento di Topol, definendolo “un attore dotato che ha conquistato molti palcoscenici in Israele e all’estero, ha riempito le schermate dei cinema con la sua presenza e soprattutto è entrato profondamente nei nostri cuori”.

La morte di Topol ha scatenato una valanga di tributi sui social media, tra cui quelli di Uri Geller, Omid Djalili e Josh Gad. Topol, che aveva fondato Variety Israel per fornire supporto ai bambini disabili e alle loro famiglie, è stato anche presidente di Jordan River Village, un campo gratuito per i bambini israeliani malati. Ha ricevuto il premio più prestigioso d’Israele, il premio Israele, per il suo contributo speciale alla società e allo Stato.