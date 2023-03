Lutto nel giornalismo, trovato mummificato

Il giornalista Pier Attilio Trivulzio è stato trovato morto in un appartamento del quartiere di Sant’Agabio a Novara. L’uomo, di 83 anni, era un giornalista milanese in pensione, che si era trasferito a Novara, dove non aveva amici o parenti. Secondo le prime ricostruzioni, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali ad agosto.



L’allarme era stato dato da alcuni suoi amici provenienti dalla Brianza, che non avevano sue notizie da tempo e avevano allertato le forze dell’ordine. I vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento di corso Trieste, zona est della città, e hanno trovato il corpo senza vita, ormai mummificato. Sul posto anche il personale della questura e il medico legale.



Il giornalista aveva collaborato in passato con importanti testate giornalistiche come L’Espresso, La Notte, Il Giorno e l’Ansa, occupandosi specialmente di motori, avendo avuto un passato come pilota di automobilismo. La morte di Pier Attilio Trivulzio rappresenta una perdita per il mondo del giornalismo e del motorsport.