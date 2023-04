Lutto nel mondo del calcio. Malore improvviso nella notte e al mattino la madre scopre la tragedia

Antonio Rizzo, giovane calciatore di 23 anni, è morto improvvisamente nel sonno a Supersano, in provincia di Lecce. La mamma del ragazzo lo ha trovato senza vita nel suo letto e l’intervento del 118 non ha potuto fare altro che constatare la sua morte. Antonio aveva militato in diverse squadre di calcio salentine e la notizia della sua scomparsa ha suscitato grande cordoglio tra amici, compagni di squadra e utenti dei social network, dove sono stati pubblicati numerosi messaggi di solidarietà e ricordo.



L’ispezione cadaverica, disposta dal pubblico ministero, sarà utile per capire le cause della morte improvvisa del giovane calciatore. La società calcistica Ruffano Calcio ha espresso il proprio cordoglio e ha ricordato Antonio come un ragazzo solare, allegro e appassionato dello sport. La scomparsa di Antonio Rizzo rappresenta una tragedia per la sua famiglia e per la comunità di Supersano, che ha perso un giovane talento del calcio e una persona stimata da tutti.