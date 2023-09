La comunità calcistica è in lutto: Violeta Mitul, talentuosa calciatrice moldava di soli 26 anni, è morta a seguito di un tragico incidente durante un’escursione in montagna. L’informazione è stata confermata in un comunicato rilasciato dalla Federcalcio moldava.



“Con profonda tristezza e dolore nell’animo, la Federazione calcistica moldava esprime sincere condoglianze e profondo rammarico per la scomparsa di Violeta Mitul, una delle figure di spicco della nazionale di calcio femminile”, si legge nel comunicato. La Mitul si trovava in montagna con le compagne del suo club al momento dell’incidente.



La Uefa, l’ente di governo del calcio europeo, ha espresso il proprio dolore tramite un post: “Il calcio europeo piange la morte della giocatrice della nazionale moldava Violeta Mitul. Riposa in pace, Violeta”.

Chi era Violeta Mitul

Violeta Mitul, nata a Tiraspol il 4 aprile 1997, era un pilastro fondamentale per la nazionale moldava, con oltre 40 presenze con la maglia della squadra maggiore. Al livello di club, dopo una proficua stagione 2021/22 con l’Apulia Trani in Italia – durante la quale ha contribuito alla promozione della squadra in Serie B – Mitul aveva in seguito trasferito i suoi talenti all’Einherji in Islanda.



La sua prematura scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel mondo del calcio, non solo per il suo talento sul campo ma anche per l’impatto che ha avuto sulle vite delle persone con cui ha condiviso spogliatoio e campo. I pensieri e le preghiere di tutti sono ora rivolti alla sua famiglia e agli amici in questo momento tragico.