Il mondo del cinema e della televisione italiano piange la scomparsa di Alessandro D’Alatri, avvenuta nella giornata di ieri. Il regista, noto per molti successi sul grande e piccolo schermo, è deceduto all’età di 68 anni.



La carriera di D’Alatri è iniziata molto giovane, quando ha deciso di intraprendere la strada della recitazione. Tuttavia, presto ha capito di voler diventare regista e si è quindi dedicato al settore pubblicitario, dove ha acquisito esperienza e conoscenze che gli sarebbero state utili nel futuro.



Nel 1991, D’Alatri ha fatto il suo debutto sul grande schermo con il film “Americano rosso”, che gli ha fatto vincere il David di Donatello e il Ciak d’Oro come miglior film esordio. Da allora, la sua carriera cinematografica è decollata, con successi come “Senza pelle” con Kim Rossi Stuart, presentato alla Quinzaine des Réalisateurs di Cannes, che ha conquistato il pubblico internazionale.



Ma non solo il cinema, D’Alatri ha anche ottenuto notevoli successi nel mondo della televisione con serie come “I bastardi di Pizzofalcone”, “Il commissario Ricciardi” e “Un professore”. Grazie alla sua grande abilità nel dirigere attori, ha saputo creare personaggi indimenticabili e storie coinvolgenti che hanno tenuto il pubblico incollato allo schermo.