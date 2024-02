È morto Chris Gauthier. L’attore, 48 anni, si era fatto conoscere dal pubblico soprattutto per i suoi ruoli nella serie Once Upon a Time, Smalville ed Eureka. A dare la notizia il suo agente tramite un post su Facebook. Le cause del decesso non sono al momento confermate, anche se TMZ fa sapere che è morto improvvisamente dopo una recente malattia non specificata. L’attore è pianto dalla moglie Erin e dai figli Ben e Sebastian.

Il messaggio sui social: “Il mondo è più piccolo senza te”

“Non mi sembra ancora vero. Come può? – è il messaggio apparso su Facebook – Un mondo senza di te è un posto molto più buio, così tanto che quando ieri sua moglie mi ha contattato con la notizia, ho pianto incredulo per ore. Mi mancherai molto più di quanto tu possa mai immaginare. Vorrei che avessimo potuto passare un po’ più di tempo insieme e che tu capissi la differenza che hai fatto, non solo nella mia vita, ma tutti quelli che hai toccato. Questo mondo è un po’ più piccolo e freddo ora senza di te. Ti voglio bene grande Grooch, finché non ci incontreremo di nuovo”.

Nato a Luton in Inghilterra nel gennaio del 1976 e residente a Vancouver, Gauthier è stato un attore per il piccolo e grande schermo, famoso per il pubblico di tutto il mondo. In televisione è apparso per la prima volta nel 2004 nella miniserie La Leggenda di Earthsea, anche se è con i ruoli del Giocattolaio in Smalville, dello chef gourmet Vincent in Eureka e del personaggio di Mr. Smee in One Upon a time (C’era una Volta), che si è fatto conoscere e apprezzare dal pubblico. Tra i film in cui ha recitato ci sono anche i Zombie, Supernatural, Agent Cody Banks, Little Man, Freddy vs. Jason.