Mark Sheehan, il chitarrista e membro fondatore della band The Script, è morto all’età di soli 46 anni dopo una breve malattia. La notizia è stata annunciata dalla band stessa tramite un post su Facebook, in cui hanno espresso il loro dolore per la perdita di un amato marito, padre, fratello, compagno di band e amico.



La storia degli Script inizia negli anni ’90, quando Mark Sheehan, insieme a Danny O’Donoghue e Glen Power, si incontrò a Dublino, in Irlanda. La band si formò ufficialmente nel 2001, ma ottenne il successo internazionale solo nel 2008 con il loro primo album omonimo, che includeva hit come “We Cry” e “The Man Who Can’t Be Moved”. Gli Script hanno continuato a rilasciare album di successo nel corso degli anni, conquistando milioni di fan in tutto il mondo con il loro stile di musica pop rock ed emotive ballate.



Mark Sheehan era noto per il suo talento come chitarrista e compositore all’interno degli Script. Le sue abilità musicali hanno contribuito a creare il caratteristico suono della band, con chitarre incisive e melodie orecchiabili. La sua presenza sul palco era amata dai fan, che apprezzavano la sua energia e la sua dedizione alla musica.



Tuttavia, Sheehan aveva affrontato anche delle sfide personali. Nel 2021 e nel 2022, aveva saltato alcuni tour degli Script negli Stati Uniti per stare vicino alla sua famiglia, composta da tre figli e dalla moglie. Nonostante ciò, era tornato a suonare con la band per le successive date in Irlanda e aveva in programma di aprire il tour europeo di Pink a giugno.



La morte improvvisa di Mark Sheehan ha scosso profondamente i fan degli Script e del mondo della musica. I suoi compagni di band, Danny O’Donoghue e Glen Power, hanno espresso il loro dolore e la loro tristezza per la perdita del loro amico e collega musicista. Anche i fan hanno mostrato il loro affetto e il loro supporto alla famiglia di Sheehan in questo momento difficile.



Gli Script hanno lasciato un’impronta significativa nella storia della musica, con le loro canzoni che hanno toccato il cuore di molte persone in tutto il mondo. La band ha venduto milioni di copie dei loro album, ha vinto numerosi premi e ha intrattenuto il pubblico con le loro performance dal vivo.



La morte di Mark Sheehan è una perdita profonda per la band e per l’intera comunità musicale. La sua eredità come chitarrista e compositore degli Script rimarrà viva attraverso la sua musica, che continuerà ad ispirare e toccare il cuore di molte persone. Che la sua anima riposi in pace e che la sua famiglia e i suoi amici trovino conforto in questo momento difficile.