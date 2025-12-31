Lutto nella politica italiana, l’annuncio arrivato ora

È venuta a mancare domenica pomeriggio all’ospedale di Negrar, all’età di 75 anni, Anne Parry, attivista impegnata nel sostegno al progetto degli Stati Uniti d’Europa e nelle battaglie per i diritti civili e il sostegno al popolo ucraino. La sua figura ha rappresentato un punto di riferimento nella comunità della Valpolicella e oltre.

Biografia e impegno civile

Nata a Liverpool, Anne Parry aveva scelto Verona come nuova residenza, divenendo una veronese d’adozione mantenendo però una forte identità europea. Era segretaria del Movimento Federalista Europeo (Mfe) della Valpolicella e tra le fondatrici della sezione locale. Al suo fianco, nella vita privata e nell’attività politica, il marito Mario Zenari. Lascia inoltre la figlia Emma, due nipoti e tre fratelli.

Riconoscimenti e reazioni ufficiali

La sua scomparsa ha suscitato un sentimento di cordoglio diffuso in Valpolicella e a Verona. I funerali si svolgeranno in forma privata presso la casa funeraria Mascanzoni di San Pietro in Cariano, mentre è stata allestita una camera ardente per permettere a chi desidera di porgerle l’ultimo saluto.

Il sindaco di Negrar, Fausto Rossignoli, ha ricordato che la creazione della figura del consigliere per l’Europa in municipio è frutto della sua sensibilizzazione e impegno. Alla cerimonia parteciperanno anche altri rappresentanti istituzionali, tra cui Tommaso Oliboni, che porteranno il cordoglio delle amministrazioni locali. Rossignoli ha sottolineato l’importanza del contributo di Anne Parry nel promuovere un’Europa più efficiente e coesa.

Contributo e lascito ideale

Anna Lisa Nalin, della direzione nazionale di +Europa e associata Mfe, ha definito Anne Parry una donna «appassionata, energica e resistente», animata da una profonda sete di conoscenza e verità. Ha evidenziato come Anne abbia contrastato la Brexit e il sovranismo, impegnandosi per un’Unione Europea efficace, per la parità di genere e per il sostegno all’Ucraina, tra le altre cause. Il suo impegno ha lasciato un’eredità di idee e valori che continueranno a ispirare le future battaglie civili.