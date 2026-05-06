È stato trovato senza vita nel suo appartamento di Ascoli il noto attore Vincenzo La Marca, conosciuto nel mondo teatrale come Enzo La Marca. La scoperta ha generato un forte impatto nel tessuto culturale locale e tra gli operatori dello spettacolo. Inutili i tentativi di soccorso: alla sua morte si è giunti presumibilmente per cause naturali. Accanto a lui la sua fedele cagnolina Picchio.

I funerali sono stati fissati per il 6 maggio alle ore 10 presso la chiesa di San Giacomo della Marca, nel quartiere Borgo Solestà, ad Ascoli. La notizia ha rapidamente raggiunto colleghi, amici e appassionati, suscitando un sentimento di profonda commozione.

Enzo La Marca ha dedicato oltre 35 anni alla scena teatrale italiana, lavorando principalmente nel settore del teatro brillante ispirato alla tradizione napoletana di Scarpetta e dei De Filippo. Insieme al fratello Emilio, anch’egli attore, ha contribuito alla diffusione di questa forma d’arte attraverso compagnie e laboratori teatrali.

Nel corso della sua carriera ha portato i suoi spettacoli non solo nelle Marche ma in tutta Italia, mantenendo un legame stretto con la sua città d’origine. Negli ultimi anni si è impegnato attivamente in iniziative culturali locali dedicate alla poesia e alla promozione della lettura teatrale.

La giornalista Pina Traini, giunta ad Ascoli per rendere omaggio all’attore, ha dichiarato: “Nel suo campo è stato davvero straordinario. Insieme al fratello Emilio un degno erede di una famiglia unica, per qualità artistiche e umane”. Anche la poetessa Franca Maroni ha voluto ricordare La Marca sottolineando la sua professionalità e la sua disponibilità, evidenziando come meritasse maggior riconoscimento nel corso della sua lunga carriera.