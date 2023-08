Lutto nello sport, addio a un mito del calcio

Jan Jongbloed, portiere dell’Olanda nelle finali dei Mondiali del 1974 e del 1978, è morto all’età di 82 anni. Era malato da tempo, ed era stato costretto a superare una terribile tragedia nel 1984: suo figlio Eric-Jan morì a causa di un fulmine che lo colpì mentre era in campo durante una partita amatoriale. Un altro dramma per Jongbloed, che aveva dovuto interrompere la propria carriera a causa di un infarto accusato durante una partita fra Go Ahead Eagles (di cui indossò la maglia dal 1981 al 1986) e Haarlem.