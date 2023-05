Il mondo dello sport è in lutto per la scomparsa di Ana Paula Borgo, la giovane pallavolista brasiliana di soli 29 anni. La schiacciatrice, nata nel 1993, era molto conosciuta in patria per la sua brillante carriera, ma aveva militato anche in Italia, con la maglia della squadra di Bergamo per un anno.



Purtroppo, la giovane atleta ha perso la sua battaglia contro una malattia che l’aveva colpita qualche tempo fa. A renderlo noto per prima è stata la madre della giocatrice, che ha scritto sui social una piccola dedica per lei: “Dio ha accolto mia figlia”.



Ana Paula Borgo aveva giocato nelle nazionali giovanili del Brasile, diventando anche campionessa mondiale con l’under 22, e poi nella nazionale maggiore, con esordio nel 2019. Durante la sua carriera, ha vestito le maglie di importanti squadre brasiliane come Pinheiros, Osasco, Prai Clube e Fluminense, prima di trasferirsi in Turchia per giocare per Çan Gençlik Kale e Nilüfer.



Successivamente, la giovane aveva fatto il suo ingresso anche nel campionato italiano di pallavolo, con l’esperienza a Bergamo. Lì, Ana Paula aveva dimostrato le sue doti di giocatrice di talento e guadagnandosi l’ammirazione del pubblico italiano.



Poco prima della sua scomparsa, la giovane pallavolista aveva postato un toccante messaggio sui social per il suo marito Carlos, aggiungendo anche una foto di loro due insieme: “Tesoro, avrei tante cose belle da dire su di te e tanti testi da scrivere sul tuo carattere, tante belle frasi da dire sull’essere umano che sei, ma non mi dilungherò troppo. Volevo solo che tutti avessero il privilegio di avere un Carlos nella loro vita, un figlio come Carlos, un marito, un fratello come lui, e certamente Carlos sarebbe stato un padre eccezionale. Ti amo amore mio, con te fino alla fine! Grata al nostro magnifico Dio che mi ha regalato te.”



La morte di Ana Paula Borgo ha lasciato un grande vuoto nel mondo dello sport, con molti colleghi, tifosi e ammiratori che hanno espresso il loro cordoglio sui social network. La giovane atleta resterà sempre nella memoria di tutti coloro che l’hanno conosciuta e ammirata per la sua passione, la sua determinazione e il suo talento nel mondo della pallavolo.