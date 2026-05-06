Il mondo dello sport e della musica italiana è stato colpito da una notizia che lascia un profondo segno. Nella mattinata odierna è stata confermata la scomparsa di Evaristo Beccalossi, noto calciatore e amico di lunga data del cantautore Enrico Ruggeri. La dipartita è avvenuta in una clinica di Brescia, dopo un periodo di malattia iniziato con un grave malore nel gennaio 2025, causando un vuoto significativo nel panorama sportivo e culturale nazionale.

Enrico Ruggeri ha espresso pubblicamente il proprio dolore per la perdita dell’amico, rimasto al suo fianco fino all’ultimo momento presso la Poliambulanza di Brescia. Il cantante ha descritto il loro ultimo incontro come un momento di profonda commozione, sottolineando l’importanza del legame che li ha uniti per oltre quarant’anni. Beccalossi viene ricordato non solo per le sue imprese sportive, ma soprattutto per la sua umanità e il rapporto autentico che ha avuto con i suoi affetti.

La relazione tra Ruggeri e Beccalossi rappresenta un esempio unico di amicizia tra due mondi apparentemente distanti. Il calciatore non era solo un punto di riferimento per il cantante, ma anche fonte di ispirazione artistica e personale. Durante il ricovero, Ruggeri ha vissuto momenti di grande sofferenza e speranza, rispettando la privacy della famiglia e mantenendo vivo il ricordo di una complicità che ha superato il tempo e le difficoltà.

Nel 1997, Enrico Ruggeri ha scritto “Il fantasista”, una canzone che ritrae fedelmente Evaristo Beccalossi come un talento puro e fuori dagli schemi. Il brano celebra il suo estro e la sua capacità di trasformare il calcio in arte, ignorando le convenzioni tattiche. Questa composizione è oggi considerata un testamento della sua figura, simbolo di un calcio romantico e creativo ormai in via di estinzione.

La notizia della morte di Beccalossi ha suscitato una vasta onda di commozione sui social e nelle redazioni giornalistiche. Personalità del mondo sportivo e scientifico hanno espresso il loro cordoglio, riconoscendo in lui un patrimonio condiviso, capace di unire generazioni diverse di appassionati. I ricordi dei tifosi testimoniano l’affetto per un campione che rimarrà nella memoria collettiva per le sue giocate leggendarie e la sua umiltà.