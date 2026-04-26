“Ma non ti vergogni?”. Bufera contro Meloni dal pezzo grosso del Pd

Le celebrazioni del 25 aprile hanno nuovamente acceso un acceso scontro politico in Italia. Un post pubblicato dalla presidente del Consiglio ha scatenato reazioni immediate e durissime, dando il via a un confronto diretto tra governo e opposizioni. Nel messaggio sono stati denunciati episodi di violenza nelle piazze, ma l’assenza di riferimenti a fatti gravi ha provocato una forte polemica.

La premier Giorgia Meloni ha commentato sui social quanto accaduto durante le manifestazioni del 25 aprile, condannando gli atti di violenza contro persone con bandiere ucraine, le contestazioni a sindaci e i danneggiamenti di targhe commemorative delle Foibe. Nel suo intervento è stato citato anche l’episodio verificatosi a Milano, dove la Brigata ebraica è stata insultata e costretta a lasciare il corteo.

Questo messaggio ha però suscitato critiche per un’assenza ritenuta significativa: non si è infatti fatto cenno agli spari contro due attivisti dell’Anpi durante il corteo di Roma, episodio considerato tra i più gravi della giornata.

Le opposizioni non hanno tardato a rispondere. Matteo Orfini, esponente del Partito Democratico, ha rivolto alla premier un duro attacco con la frase “Ma non ti vergogni?”, criticando la ricostruzione fornita e sottolineando la mancata menzione dei fatti più gravi.

Anche altri esponenti dell’opposizione hanno contestato la lettura parziale degli eventi proposta dalla presidente del Consiglio, accusandola di selezionare solo alcuni episodi ritenuti politicamente utili.

Le polemiche si inseriscono in un clima già teso nelle piazze italiane, dove anche quest’anno le celebrazioni del 25 aprile sono state segnate da episodi di divisione e scontri verbali. Contestazioni politiche e momenti di forte polarizzazione hanno caratterizzato la giornata in diverse città del Paese.

In questo scenario, ogni dichiarazione istituzionale assume un peso rilevante, contribuendo a intensificare o stemperare le tensioni.

Il governo ha ribadito la volontà di proseguire fino alla fine della legislatura, mantenendo gli impegni senza cedere a logiche di consenso immediato. Allo stesso tempo, ha criticato le opposizioni per posizioni ideologiche e una scarsa apertura al dialogo.

Nel dibattito politico è tornato a emergere il tema dell’antifascismo, utilizzato anche come strumento di contrapposizione politica. Nonostante le divergenze, resta comunque un richiamo condiviso ai valori costituzionali e alla difesa della democrazia come punto di riferimento istituzionale.

Il confronto tra governo e opposizioni rimane acceso, alimentato da dichiarazioni dirette e da una crescente tensione politica. Il 25 aprile, simbolo di unità nazionale, si conferma un momento di divisione e polemiche. Il dibattito si sviluppa sia nelle istituzioni sia sui social, con particolare attenzione ai temi della sicurezza e della memoria storica.