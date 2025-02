Durante la settimana del Festival di Sanremo, l’attenzione del pubblico è stata catturata dalla musica, mettendo in secondo piano i consueti dibattiti politici e sociali. In questo contesto, è emersa una polemica riguardante l’inno nazionale, “Fratelli d’Italia”. La cantante torinese Francesca Siano, conosciuta artisticamente come Francamente, ha sollevato critiche sull’inclusività del testo. Francamente, artista queer nota per il suo impegno nell’affrontare temi di inclusività e discriminazione attraverso la musica, ha recentemente eseguito l’inno durante la finale di Coppa Italia di volley femminile. Successivamente, ha condiviso un video sui social media in cui ha espresso le sue riflessioni sull’esperienza. Ha rivelato di aver inizialmente considerato la possibilità di modificare il testo dell’inno per renderlo più inclusivo, ma ha poi deciso di non farlo per evitare accuse di vilipendio alla bandiera.

Nel video, ha dichiarato: “Mi è stato proposto di cantare l’Inno d’Italia durante una manifestazione sportiva. L’inno comincia con ‘fratelli d’Italia’. La prima cosa a cui ho pensato è stata: ‘accetto, ma cambio il testo per renderlo più inclusivo'”. Tuttavia, ha scoperto che tale modifica sarebbe stata considerata vilipendio alla bandiera. Di fronte a questa situazione, ha scelto di eseguire l’inno nella sua forma originale, ma con un approccio simbolico: “Ho deciso di cantarlo così com’è, ma da donna queer e vestendo determinati colori per dare un messaggio molto chiaro”. Ha sottolineato l’importanza di rappresentare e dare visibilità alle persone queer, transessuali e non binarie, affermando che non sono cittadini di serie B, ma hanno pari doveri e soprattutto diritti di ogni italiano e italiana. Ha aggiunto: “Le persone nere esistono all’interno della comunità italiana e anche loro non sono cittadine di serie B”. Questa presa di posizione ha suscitato reazioni contrastanti.

Nel programma televisivo “Fuori dal Coro” su Rete4, il conduttore Mario Giordano ha espresso il suo disappunto riguardo alle dichiarazioni di Francamente. Ha affermato: “Francamente… io non la conoscevo, ma mi han detto che è famosissima… Ha detto che l’inno Fratelli d’Italia è omofobo! Non lo voleva cantare perché dice che è omofobo!”. Nonostante le critiche, Francamente ha mantenuto la sua posizione, utilizzando la sua performance come piattaforma per promuovere un messaggio di inclusività e rappresentanza.

L'inno italiano, "Fratelli d'Italia", è omofobo?

Secondo la cantante Francesca Siano sì!



Che cosa ne pensate?#Fuoridalcoro pic.twitter.com/DYPV5wLVf4 — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) February 12, 2025

La cantante, originaria di Torino e residente a Berlino, è nota per il suo impegno sociale e per la sua partecipazione a X Factor 2024, dove ha portato avanti temi legati all’inclusività e alla lotta contro i pregiudizi. La sua musica combina elementi di soul, pop e cantautorato italiano, con una particolare attenzione alla lirica e all’espressività vocale. Attraverso le sue esibizioni, Francamente mira a sensibilizzare il pubblico su questioni sociali rilevanti, utilizzando la musica come strumento di riflessione e cambiamento.