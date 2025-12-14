“Ma quello?!”. Vip nella bufera dopo il commento sulle orecchie di Milly Carlucci: cancella tutto ma il danno è fatto

Sui social una cosa è certa: nulla sparisce davvero, neppure quando si corre ai ripari cancellando in fretta un post o una storia. Lo ha imparato anche Christian De Sica, finito al centro di una piccola tempesta digitale per una manciata di parole pubblicate nel momento meno opportuno. Nel mirino è finito il suo profilo Instagram, proprio mentre su Rai1 andava in onda la semifinale di Ballando con le Stelle.

L’episodio è esploso in rete nel giro di pochi minuti, rimbalzando da X a Facebook fino ai siti di spettacolo, che hanno ricostruito passo passo la vicenda. A far circolare lo screenshot “incriminato” è stato il giornalista Massimo Galanto, che ha condiviso l’immagine su X e innescato la discussione sul tono e sull’opportunità di quel commento. Da lì, gli utenti si sono divisi tra chi parla di body shaming e chi minimizza come semplice battuta mal riuscita.

Lo scivolone social durante Ballando con le Stelle

Ma cos’è successo esattamente? Durante la semifinale di “Ballando con le Stelle 20”, sabato 13 dicembre, De Sica ha ripostato una foto di Milly Carlucci di profilo e ha scritto in didascalia: “Ma l’orecchio?!?”. Il post è rimasto online pochissimo, il tempo di essere notato, salvato e rilanciato. Una volta resosi conto del tiro, l’attore ha cancellato tutto dal suo feed, probabilmente sperando che la cosa passasse sotto traccia. Missione fallita: lo screenshot ha iniziato a girare ovunque.

Sui social network è immediatamente partita la raffica di reazioni. Molti utenti, schierati compatti con Milly Carlucci, hanno definito il commento “inelegante” e fuori luogo, accusando l’attore di aver puntato il dito su un dettaglio fisico senza alcuna necessità. C’è chi parla apertamente di body shaming, chi sottolinea come sia “inelegante giudicare l’aspetto di una conduttrice sempre carina con tutti. Lui guardasse alla sua caduta di stile: è più grave di una ruga o di un lobo cadente”, altri ancora liquidano la frase come “una battuta da cinepanettone”.

Non mancano, però, i commenti di chi prova a ridimensionare lo scivolone di Christian De Sica, parlando di umorismo alla vecchia maniera e di un’ironia forse solo fuori tempo massimo. Qualcuno scrive che “non si può più scherzare su nulla”, prendendo le sue difese e leggendo il tutto come una battuta senza cattiveria. Nel frattempo, il diretto interessato ha scelto il silenzio: nessuna scusa pubblica, nessuna nota ufficiale, solo la rimozione del post dal profilo.

A rendere la vicenda ancora più spiacevole, secondo molti, è il fatto che tra Milly Carlucci e De Sica ci sia sempre stato un rapporto di stima: la conduttrice lo aveva voluto anche come “ballerino per una notte” a Ballando con le Stelle, e difficilmente si sarebbe aspettata di vedersi commentare l’orecchio in prima serata social. Ora resta da capire se arriverà un chiarimento lontano dai riflettori o magari un “mi dispiace” pubblico. Intanto, il caso entra di diritto nella lunga lista di post cancellati troppo tardi: quando il web ha già fatto, come sempre, il suo corso.