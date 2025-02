“Ma scherziamo?!”. Sanremo 2025, polemica sul montepremi del vincitore

Olly ha trionfato al Festival di Sanremo 2025 con la sua canzone “Balorda Nostalgia”, ma la vittoria non gli ha portato un premio in denaro. Il vincitore del festival riceve il prestigioso Leone d’Oro e l’opportunità di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest, che quest’anno si terrà a Basilea dal 13 al 17 maggio. Tuttavia, anche in questo caso, non è previsto un compenso economico, ma solo un rimborso spese di circa 50.000 euro.

La notizia ha suscitato diverse reazioni tra il pubblico. Molti fan di Giorgia e Achille Lauro hanno espresso delusione per il fatto che i loro beniamini non siano entrati nella top five. Giorgia, che si è classificata sesta, è stata accolta dagli applausi del pubblico dell’Ariston, che ha scandito “Hai vinto! Hai vinto!”. La cantante ha risposto commossa: “L’affetto del pubblico è la vera vittoria, soprattutto dopo questi anni ha un valore inestimabile. Non so se lo merito, ma vi ringrazio con tutto il cuore”.

Sui social media, un post di Enrico Mentana è diventato virale per la sua ironia sulla ripetitività delle vittorie: “Sanremo 2022 Maneskin: manager Marta Donà; Sanremo 2023 Marco Mengoni: manager Marta Donà; Sanremo 2024 Angelina Mango: manager Marta Donà; Sanremo 2025 Olly: manager ancora lei, Marta Donà”.

Dopo cinque edizioni condotte da Amadeus, Carlo Conti ha preso le redini del festival, ottenendo ascolti straordinari con picchi del 65% di share. Tuttavia, non sono mancate le critiche riguardo alla classifica finale e al ritmo dello spettacolo. Un telespettatore ha commentato: “Un Sanremo terribile, nessun momento di spicco o memorabile, nessuna voglia di restare a guardare fino a tardi, nessuna risata a crepapelle (tolto qualche secondo dovuto a Geppi e Nino)”.

Per quanto riguarda i compensi, a Sanremo sono previsti solo per il conduttore, i co-conduttori e gli ospiti speciali. Carlo Conti ha guadagnato circa 500.000 euro, mentre i co-conduttori hanno ricevuto tra i 20.000 e i 40.000 euro. Gli ospiti speciali, come Jovanotti, Damiano David, Noa e Mira Awad, hanno percepito tra i 50.000 e i 100.000 euro per una breve esibizione. I cantanti in gara, invece, ricevono un rimborso spese di circa 53.000 euro, ma al singolo artista rimangono solo 3.000 euro netti.

In conclusione, la vittoria al Festival di Sanremo rappresenta principalmente un prestigio artistico e un’opportunità di visibilità internazionale, piuttosto che un guadagno economico significativo.