Madame con Il bene nel male ha conquistato la platea dell’Ariston: standing ovation e ovazione di tutto il pubblico. Lei commossa prende la parola alla fine della canzone: “Questo per me è stato un Sanremo molto difficile, per fare 100 metri ne ho corsi mille ma sono davvero felice di essere qui e devo ringraziare Amadeus”, ha detto l’artista. Il riferimento ovviamente è alle polemiche sui falsi vaccini.