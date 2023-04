Maddalena Corvaglia: “Nessun perdono. Quello che mi ha fatto Elisabetta è troppo grave”

Maddalena Corvaglia, ex velina bionda di Striscia la notizia, è tornata a parlare del rapporto interrotto con Elisabetta Canalis, che per anni è stata la sua migliore amica. Trasferitesi entrambe negli Stati Uniti, aveva messo su insieme un centro sportivo prima di litigare per ragioni che nessuna delle due ha mai voluto chiarire. Adesso è la ex velina bionda di Striscia la notizia a spiegare in un’intervista al Corriere che sarebbe lei a rappresentare la parte lesa: “Cos’è successo? Non lo dirò mai, è stato troppo grave per me. Quando si perde la fiducia, l’amicizia si spezza. Non sono una str***, però tendo a non fare avvicinare troppo le persone proprio per la paura di vederle andare via. Sono guardinga, ho addosso ottanta strati di corazza, perdere qualcuno a cui tieni è dolorosissimo. Ho perso mio padre da piccola, so cosa si prova, non voglio mi ricapiti”. Ma quanto accaduto non toglierebbe nulla al legame che Elisabetta e Maddalena hanno difeso per anni: “È stata una bellissima amicizia , che sia finita non toglie nulla. Con Elisabetta siamo state inseparabili e complici anche nei momenti più difficili. Durante quei tre anni insieme erano tutti convinti che prima o poi avremmo litigato, invece ci siamo sempre protetti e sostenute”. Ma certo non è previsto “un perdono”



Inoltre, Maddalena ha parlato del suo rapporto con Antonio Ricci, patron di Striscia la notizia, affermando che, nonostante le voci che circolavano su un presunto flirt tra le veline e Ricci, quest’ultimo non le ha mai guardate in quel modo. Infine, la Corvaglia ha parlato brevemente dei suoi rapporti passati con Morgan e Paolo Berlusconi, precisando che con il primo si è trattato solo di un breve corteggiamento e con il secondo di un’amicizia duratura e speciale.