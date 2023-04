Madonna di Trevignano, arriva l’ordine: demolire il santuario!

Il Comune di Trevignano Romano, in provincia di Roma, ha ordinato la demolizione del santuario della Madonna di Trevignano, al centro di un’indagine della procura di Civitavecchia. La vicenda è stata scoperta dopo un esposto di un investigatore privato, secondo cui alcune persone sarebbero state truffate e convinte a versare ingenti somme di denaro da una donna di 53 anni, conosciuta come Gisella Cardia, che sostiene di ricevere ogni terzo giorno del mese messaggi dalla Madonna.

La statua e la teca che la protegge sono tra le strutture che il comune ha ordinato di smantellare perché l’area è classificata come “paesaggio naturale agrario” e senza autorizzazioni non possono essere costruite strutture, nemmeno temporanee. Tuttavia, l’associazione che gestisce il santuario ha annunciato un ricorso al tribunale amministrativo regionale. La vicenda è al centro di un’indagine per truffa e bancarotta fraudolenta. La donna, dopo il fallimento della sua azienda di ceramiche a Patti, in Sicilia, si trasferì in provincia di Roma e iniziò a raccogliere denaro da coloro che credevano nella sua storia, anche se il suo vero nome è Maria Giuseppa Scarpulla.