Madonna di Trevignano: arrivati i risultati delle analisi del sangue

Svolta clamorosa nel caso della Madonna di Trevignano che piange sangue. Secondo quanto si apprende, infatti, le prime analisi del liquido che uscirebbe al posto delle lacrime dalla statuetta che si trova nella cittadina laziale situata sul lago di Bracciano, avrebbero dato un esito sorprendente. Quel liquido rosso che sgorga dagli occhi della madre di Cristo non è sangue umano, ma molto probabilmente di maiale. Ora gli occhi degli inquirenti sono tutti puntati su Gisella Cardia, la donna che da cinque anni racconta di riuscire a parlare con la Madonna di Trevignano.

Come appena accennato, però, i sospetti al momento ricadono tutti su Gisella Cardia, l’imprenditrice 53enne di origini siciliane che sostiene da cinque anni di riuscire a parlare direttamente con la Madonna di Trevignano. Se le analisi del sangue dimostreranno senza dubbi che si tratta di sangue di maiale, è inevitabile che quello delle Cardia risulti essere il primo nome sulla lista dei sospettati.

L’ex imprenditrice, ora veggente, dopo essere stata condannata a due anni di reclusione per bancarotta, ha creato un’associazione per promuovere le visite alla statua della Madonna di Trevignano, eretta nella radura di un parco naturale sulle sponde del lago di Bracciano. Associazione a cui ci si può iscrivere sborsando una quota minima di 50 euro. Un modo efficace per recuperare il denaro perso dopo il fallimento della sua ditta di maioliche nel 2013. “Il vescovo sapeva e doveva rispondere alle domande. Noi dobbiamo essere la Chiesa della verità non possiamo vivere di sole incertezze”, si sfoga durante Mattino Cinque News Don Patrizio Coppola.

