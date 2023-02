Madonna, grave lutto per la star

Il fratello maggiore di Madonna, Anthony Ciccone, è deceduto venerdì 24 febbraio all’età di 66 anni. La notizia della sua morte è stata annunciata dal musicista Joe Henry, marito di Melanie Ciccone, la sorella di Madonna. Henry ha condiviso sui social una fotografia nostalgica di Anthony da giovane e ha scritto un toccante post in cui ricorda l’amico di lunga data: “Il mio cognato, Anthony Gerard Ciccone, ci ha lasciato ieri sera. Lo conosco da quando avevo quindici anni, durante la primavera delle nostre vite nel Michigan molti anni fa”.



Anthony Ciccone è stato il primogenito di otto fratelli della famiglia Ciccone, nata dalla relazione tra Madonna Louise, la madre della celebre cantante, e Silvio Anthony “Tony” Ciccone. La madre di Madonna morì prematuramente nel 1963 a causa di un tumore al seno. Successivamente, il padre di Madonna si risposò con Joan Gustafson, la loro tata, e da questa unione nacquero altri due figli.

Purtroppo, la vita di Anthony è stata segnata da gravi problemi di alcolismo. Per sette anni ha vissuto sotto un ponte nel Michigan, fino a quando nel 2013 non è stato arrestato per resistenza a un agente di polizia in un bagno pubblico. Nel 2017 è uscito dalla riabilitazione dopo un lungo periodo di cura e ha deciso di tornare in famiglia. Tuttavia, negli anni in cui ha lottato con la dipendenza, ha spesso attaccato la famiglia e persino la celebre sorella Madonna. In un’intervista, Anthony ha rivelato di sentirsi un “disastro” agli occhi della famiglia, dicendo: “Sono solo fonte di imbarazzo. Se morissi congelato, la mia famiglia probabilmente non lo saprebbe né se ne preoccuperebbe per sei mesi”. Inoltre, ha rivelato che non c’era mai stato un vero rapporto di affetto reciproco tra lui e la celebre sorella cantante.