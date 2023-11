Madre e figlio suicidi, ma prima fanno a pezzi ventimila euro. Cos’è successo

A sinistra, Paolo Rampon. A destra, Rosa della Valle

Madre e figlio suicidi, ma prima tagliano 20 mila euro in banconote. Ieri mattina, mercoledì 22 novembre, i vigili del fuoco sono intervenuti In Via Rialto a Teolo (Padova) per una segnalazione di odore di gas e fumo all’interno di un’abitazione. All’interno dell’appartamento sono stati trovati senza vita Rosa Dalla Valle di 87 anni suo figlio, Paolo Rampon, di 60.

Leggi anche: “Ma quale bravo ragazzo?”, la testimonianza contro Turetta, assassino Giulia Cecchettin.

Suicidio di madre e figlio suicidi a Padova

Dalle prime ricostruzioni a uccidere i due sono state le esalazioni di monossido di carbonio uscite da una stufa a legna, assorbite volontariamente. Un suicidio, insomma. I due hanno tappato ogni spiraglio in casa per non far passare l’aria e avrebbero fatto a pezzi con le forbici 20mila euro per non lasciarli ai parenti, con cui non erano in buoni rapporti.

Sembra che da anni madre e figlio non avevano più contatti con i loro parenti. Probabilmente visto i rapporti deteriorati in famiglia andrebbe letto il gesto di ripicca fatto dalla coppia: fare a pezzi con le forbici una somma di circa 20mila, banconote tagliate e rese così inutilizzabili. Una piccola vendetta per non regalare i loro risparmi al resto della famiglia.