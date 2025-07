Madre va dall’estetista e lascia i figli in auto sotto il sole: è tragedia

Una tragedia sconvolgente ha colpito la città di Bakersfield, in California, dove due bambini sono stati lasciati all’interno di un’auto sotto il sole cocente. La madre, impegnata in un trattamento estetico, ha trovato uno dei piccoli in condizioni critiche al suo ritorno. L’episodio ha suscitato un’ondata di indignazione per la leggerezza con cui è stata gestita la situazione.

La giovane madre, Maya Hernandez, di 20 anni, è accusata di omicidio colposo dopo aver lasciato i suoi figli nella sua Toyota Corolla ibrida. Nonostante le sue dichiarazioni di aver attivato l’aria condizionata, l’auto si è trasformata in un forno a causa di un sistema di spegnimento automatico. Il piccolo Amillio G., di un anno, è morto per ipertermia.

Secondo le indagini, Hernandez aveva lasciato i bambini legati ai seggiolini per oltre due ore, mentre le temperature all’interno dell’auto raggiungevano i 61°C. La polizia ha confermato che le temperature esterne superavano i 38°C e l’auto era esposta direttamente al sole.

Le telecamere di sorveglianza hanno registrato il tentativo disperato del personale del centro estetico e dei passanti di salvare i bambini, utilizzando acqua per raffreddarli. Nonostante i soccorsi, Amillio è deceduto poco dopo il ricovero in ospedale, mentre il fratello è stato affidato ai servizi sociali.

Hernandez si è dichiarata non colpevole e attende il processo con una cauzione fissata a oltre un milione di dollari. Il padre dei bambini, attualmente detenuto, ha appreso la notizia da un cappellano del carcere. Questo tragico evento ha riacceso il dibattito sulla responsabilità genitoriale e i pericoli di lasciare i bambini in auto.