Maestra di 28 anni trovata morta in casa: cosa è successo

Un velo di tristezza e mistero avvolge la morte di Ambra Deledda, la giovane maestra di scuola dell’infanzia trovata senza vita nella sua abitazione di Trinità d’Agultu, caratteristico paesino della Gallura.



È stato il compagno della Deledda a fare la tragica scoperta, immediatamente seguita dalla chiamata ai soccorsi. Sebbene le prime congetture facciano pensare a un malore improvviso, gli esami sono in corso per determinare con certezza la causa del decesso. L’attesa ora è per i risultati dell’autopsia, che si spera possa fornire chiarezza sulla prematura scomparsa della giovane donna.



Ambra era una figura ben nota e amata nella sua comunità. Descritta da chi la conosceva come una persona solare, la sua passione per l’insegnamento e l’amore per i bambini erano evidenti in ogni suo gesto. “Sempre pronta ad aiutare il prossimo”, ricordano molti, sottolineando l’intensità con cui si dedicava al suo lavoro quotidiano.



La sua morte ha avuto un forte impatto sull’intera comunità di Trinità d’Agultu. In segno di rispetto e lutto per la scomparsa di Ambra, i festeggiamenti civili per Santa Maria delle Grazie nel suo paese natale sono stati sospesi.



Il dolore è palpabile tra gli abitanti, che sperano di ottenere presto risposte sulle circostanze che hanno portato alla perdita di una figura tanto preziosa.