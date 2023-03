Maestre salvano 50 bambini dal bus fuori controllo

Due maestre salvano 50 bambini. Un episodio incredibile e terrificante è accaduto a Imperia, dove un l’autista del bus che accompagnava cinquanta bambini in gita ha perso i sensi. L’uomo ha avuto un malore improvviso. Due insegnanti se ne sono accorte in tempo e hanno provato a manovrare il mezzo in piena Autostrada dei Fiori. Il pullman è andato fuori strada fermandosi contro un muro, con lievi danni e nessun ferito. Il racconto delle due maestre.

Il bus sull’Autofiori

Bus fuori controllo, le maestre salvano 50 bambini. Il loro racconto

Solo lievi danni per i cinquanta bambini del bus, per l’autista e per altri due insegnanti che erano a bordo. Questo il bilancio di un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi. L’episodio è avvenuto in Liguria, dove la scolaresca dell’istituto “Boine” d’Imperia era sul bus che li avrebbe accompagnati a Limone Piemonte per una gita sulla neve. Nel Savonese, sull’Autostrada dei Fiori, l’autista ha avuto un malore e ha perso i sensi. Le due insegnanti che gli erano vicine, Ilaria Gallio e Monica Negro, se ne sono accorte in tempo.

Il bus ha rotto il guardrail per terminare piano la sua corsa contro il muro. I passeggeri a bordo sono stati assistiti al pronto soccorso “Santa Corona” di Pietra Ligure. Solo qualche graffio per undici bambini e altri due insegnanti.

Ilaria Gallio, 28 anni, ha raccontato l’accaduto al Secolo XIX. “Io e la mia collega ci siamo accorte che l’autobus iniziava a non tenere la strada. Inizialmente ci siamo dette: l’autista non sta seguendo molto la carreggiata, ma non gli abbiamo dato troppo peso. Una frazione di secondo dopo, ha cominciato a strisciare contro il muro dell’autostrada e lì ci siamo spaventate. Mi sono alzata per vedere cosa stesse facendo l’autista, pensavo fosse addormentato. In realtà era svenuto, aveva avuto un collasso cardiaco“.

A quel punto Gallio ha provato a intervenire. “Non riuscivo a prendere il volante perché l’autista era accasciato alla guida. Non era possibile azionare il freno a mano. Ho provato a togliergli il piede dell’acceleratore, poi a schiacciare il freno spostandogli la gamba. L’autobus strisciava contro il muro, i bambini piangevano e urlavano, avevano capito che la situazione era grave. Alla fine sono riuscita a sterzare verso sinistra. Per fortuna in quel momento dall’altra direzione non stavano sopraggiungendo veicoli. Un miracolo“.

Le maestre “eroine” salvano 50 bambini e ricevono il plauso di Toti

Ilaria Gallio ha concluso raccontando il suo stato d’animo. “Lo spavento è stato grande. Nessuno comunque era ferito grave. Anche l’autista poi si è ripreso dal malore. Per un po’ penso che non farò più gite in autobus. Al limite userò il treno”. La ventottenne ha ricevuto anche il plauso e la telefonata del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che le consegnerà una bandiera della Regione per premiare il gesto coraggioso.

