Maestro d’asilo arrestato per violenza sessuale. Una storia da non crederci…

Un maestro di 35 anni è stato arrestato in flagranza di reato per violenza sessuale ai danni di quattro bambini di 5 anni in un asilo di Milano. La notizia ha scosso l’opinione pubblica, che è rimasta sconvolta dall’atrocità del crimine commesso. L’uomo, da quanto si è appreso, era già stato trasferito una volta da un’altra scuola.



L’indagine è iniziata subito dopo le segnalazioni di alcune maestre dell’asilo. Grazie all’installazione di telecamere, l’uomo è stato colto sul fatto e arrestato. Gli abusi consistevano in palpeggiamenti nelle parti intime e in toccamenti dopo aver abbassato loro i pantaloncini. L’indagine del procuratore aggiunto Letizia Mannella e del pm Rosaria Stagnaro, con il Nucleo tutela donne e minori della Polizia locale, ha trovato riscontri dopo poche ore dall’inizio delle intercettazioni audio e video.



La procura cercherà ora di capire quanti bambini sono stati coinvolti, in questa e nella precedente scuola dove ha insegnato il docente. Saranno previste anche una serie di audizioni protette dei piccoli. Le violenze sarebbero avvenute durante le attività in classe.



L’arresto, avvenuto mercoledì, è stato convalidato oggi dal gip Lorenza Pasquinelli. L’episodio, che ha suscitato molta preoccupazione e indignazione, evidenzia ancora una volta l’importanza di garantire la massima sicurezza e protezione ai bambini, specialmente in ambito scolastico. È fondamentale che vengano adottate tutte le misure necessarie per prevenire e contrastare ogni forma di violenza e abuso sui minori.