Mafia: Giletti-Baiardo, il Riesame ha deciso sul fiancheggiatore dei boss

Il Riesame chiede i domiciliari per Baiardo. L’accusa di calunnia nei confronti di Giletti riguardo al caso della presunta foto che avrebbe ritratto Silvio Berlusconi e il boss Graviano è stata avanzata contro Baiardo. La decisione sul provvedimento sarà presa dalla Cassazione. Intanto, il tribunale del Riesame ha chiesto gli arresti domiciliari per l’ex fiancheggiatore.

Baiardo e Giletti

Calunnie a Giletti, il Riesame chiede i domiciliari per Baiardo

Ecco perché il Riesame chiede i domiciliari per Baiardo. Il Tribunale del Riesame di Firenze ha preso una decisione in merito alla richiesta di arresto avanzata dalla Procura durante l’udienza del 5 settembre. La richiesta era stata formulata dal procuratore aggiunto Luca Tescaroli. In precedenza, il Gip del Tribunale di Firenze aveva respinto la richiesta di misura cautelare in carcere per Baiardo lo scorso aprile, ma tale decisione era stata successivamente appellata dalla Procura. Il Tribunale del Riesame ha ora stabilito che Baiardo sarà sottoposto agli arresti domiciliari. Tuttavia, questa misura dovrà ottenere l’approvazione della Cassazione prima di diventare effettiva.

La vicenda giudiziaria di Baiardo è collegata anche alla presunta fotografia, di cui aveva parlato a Massimo Giletti e poi smentito davanti ai magistrati, che ritrarrebbe insieme il boss Giuseppe Graviano, Silvio Berlusconi e il generale dei carabinieri Francesco Delfino.