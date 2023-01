Magalli shock in tv: ecco cosa ho avuto

Dimagritissimo, quasi irriconoscibile. E provato, molto provato. Giancarlo Magalli si è fatto rivedere dopo aver superato la malattia («un linfoma alla zona della milza») raccontando i mesi terribili a Verissimo. «Oggi sto bene, ma ho perso 24 chili» ha rivelato a Silvia Toffanini.

Tutto è cominciato con un’infezione

«Tutto è cominciato con un’infezione, quindi la diagnosi di un linfoma: un tumore. Ma per fortuna il linfoma appartiene a una categoria di tumori che ha una buona caratteristica: si può curare. Me l’hanno detto subito: la cura si fa per qualche mese, si fa la chemioterapia e in effetti ora non ce l’ho più. Sono guarito, ho riperso le attività normali. Sto solo facendo un’ultimissima terapia molto leggera e breve, diciamo una rifinitura». Per Magalli sono stati 7 mesi durissimi, «tra ricoveri a casa e fuori casa, sono stato tanto a letto, quindi dovevo fare anche fisioterapia, mentre mi facevano tre iniezioni al giorno e prendevo otto pasticche».