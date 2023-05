Mai risparmiare sui pappagalli – barzelletta

Una signora voleva un animale domestico per farle un po’ di compagnia. Dopo averci pensato un po’ decide di scartare cani e gatti perché troppo impegnativi ed alla fine si convince: “Meglio un bel pappagallo che sa anche parlare!” C’è però un problema: costano tutti un sacco! Ma un giorno, per caso, ne vede uno esposto in un negozio, che costa solo 20 euro. “Fantastico!” Entra e lo compra. Mentre sta per pagare, il commesso le dice: “Senta Signora, devo pero dirle una cosa imbarazzante… sa, non e un caso che costi cosi poco… il fatto e che ‘sto pappagallo ha vissuto fino ad ora in una casa di tolleranza”.

Ma è talmente bello che la signora decide di comprarlo ugualmente.

Arriva a casa, lo piazza nella sua gabbia in salotto e aspetta con pazienza

che dica qualcosa. Il pappagallo si guarda un po’ attorno, studia la stanza

e la sua nuova padrona e alla fine dice: “Ok, nuova casa, nuova maitresse”.

La signora si imbarazza un po’ ma poi ci ride sopra. In fondo non ha detto

niente di cosi sconveniente. Tornano a casa le figlie da scuola e il

pappagallo, dopo averle squadrate: “Nuova casa, nuova maitresse, nuove ragazze” Le ragazze si guardano allibite, ma poi si uniscono alle risate della madre. Alle 6 torna a casa il marito. Il pappagallo lo guarda bene, guarda ancora

madre e figlie e dice: “Nuova casa, nuova maitresse, nuove ragazze, gli

stessi vecchi clienti. Ueilà! Ciao Gianni, come va?”