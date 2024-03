Gli esperti, da Ilaria Capua a Fabrizio Pregliasco, hanno già lanciato l’allarme sul pericolo rappresentato dai nuovi virus: “In arrivo una pandemia peggio del Covid“. E, mentre Dengue ha infettato 2 milioni in Brasile, sono diversi i patogeni sotto osservazione: ecco quali sono.

Malattia X: c’è il rischio di una nuova pandemia

A lanciare l’allarme è l’Oms, che ha individuato in questo agente patogeno sconosciuto la potenziale causa della prossima grande pandemia che potrebbe colpire in qualsiasi momento e uccidere milioni di persone in più rispetto al Covid. Il direttore dell’Istituto nazionale statunitense per le allergie e le malattie infettive Anthony Fauci, riporta il Messaggero, ha affermato che il concetto di malattia X incoraggerebbe i progetti dell’Oms a concentrare i propri sforzi di ricerca su intere classi di virus, anziché solo su singoli individui. ceppi, migliorando così la capacità dell’Oms di rispondere a ceppi imprevisti. Ecco cosa sappiamo su questa nuova (ipotetica) malattia.

Come riporta il Cepi (partnership globale che lavora per accelerare lo sviluppo di vaccini e altre contromisure biologiche contro le minacce epidemiche e pandemiche.), la malattia X è il nome dato dagli scienziati e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità a un agente patogeno sconosciuto che potrebbe emergere in futuro e causare una grave epidemia o pandemia a livello internazionale.

La stessa malattia X è ipotetica: non esiste. Ma il concetto descrive una minaccia molto reale e crescente per la salute umana – a cui il mondo deve prepararsi meglio per rispondere. La malattia X più recente emersa è stata il virus Sars-CoV-2 che causa Covid-19. Poiché non eravamo adeguatamente preparati a difenderci, il Covid-19 si è diffuso rapidamente e ha causato una pandemia mortale, uccidendo milioni di persone in tutto il mondo. Vaccini sicuri ed efficaci hanno ridotto significativamente la mortalità e la morbilità del Covid-19, salvando circa 20 milioni di vite nel primo anno dalla loro introduzione.

Sebbene sia probabile che la prossima minaccia pandemica possa emergere come una nuova Malattia X, esiste anche il rischio che agenti patogeni già noti mutino e/o riemergano e poi si diffondano in epidemie internazionali – come è accaduto con il virus Chikungunya – o pandemie.

Capua: “Arriverà un’altra pandemia”

Un’altra pandemia è inevitabile. L’Oms parla di malattia X. Perché? «Io continuo a dire che facciamo parte di un sistema complesso. Le pandemie avvengono a cadenza regolare nel tempo – risponde così Ilaria Capua, virologa di fama mondiale, sette anni negli Stati Uniti dove ha diretto lo One Health Center in Florida e ora alla John Hopkins University di Bologna, in un’intervista a ‘Il Resto del Carlino – Mi dispiace dirlo, ma non è che perché abbiamo avuto quella da Covid siamo a posto per i prossimi duecento anni. Purtroppo non funziona così. La malattia X di cui parla l’Oms è un termine per dire che qualcosa, prima o poi, arriverà. Non si sa che cosa, ma succederà. E potrebbe essere ancora più aggressivo del Covid».

