Malore durante la sagra, addio alla giovane Mariarosa

Muore mentre lavora alla sagra, addio a Mariarosa Tuturiello, 23 anni. Avrebbe dovuto essere la prima di cinque serate festive. Purtroppo, però, durante l’inaugurazione di “Baccanalia”, Mariarosa ha perso la vita. La tragedia proprio all’inizio del famoso evento enogastronomico che si svolge ogni anno a San Gregorio Magno, in provincia di Salerno. Tra le migliaia di persone presenti e da servire, si è verificato un triste episodio. Una giovane di 23 anni di nome Mariarosa Turturiello ha perso la vita. Mariarosa lavorava come cameriera all’evento ed era originaria di Ricigliano (Salerno). Mentre si trovava a lavorare in una delle caratteristiche cantine del paese, è stata colpita da un improvviso malore che l’ha portata via. Nonostante i soccorsi tempestivi, purtroppo non è stato possibile salvarla. La sua morte sembra essere avvenuta per cause naturali, in particolare un arresto cardiaco, come confermato dall’autopsia. La Procura di Salerno, con l’intervento del magistrato di turno, ha avviato un’inchiesta per chiarire l’accaduto e verificare se ci fossero fattori scatenanti. In segno di lutto e rispetto per la tragica vicenda, gli organizzatori dell’evento hanno deciso di cancellare la prima serata. “Con la perdita del tuo sorriso, hai portato via il nostro sorriso”, ha scritto la Pro Loco di Ricigliano su Facebook.

Mariarosa Tuturiello e l’hobby dell’ippica

